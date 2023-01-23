『シンクファー エコファーベスト チャコール 2024A/W 未使用タグ付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 01時 03分に出品され03月11日 01時 03分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在544件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エコファー カラー:チャコール



フリーサイズ



2色購入しましたが、似た色のファージャケットがあるため綺麗なうちにお譲りします。



少しゆとりのあるアウターであれば

中にも着込めます。

ざっくりニットやレザー、Gジャンとの重ね着も楽しめるアイテム。



¥25,850 税込



■毛足の長いファーを使ったベストです。

2種類の毛がMIXされた表情のある毛並みが特徴で、軽やかな印象です。



着心地も、触り心地も良く遊び心のある素材感がポイント。

トップス感覚で着回しできるアイテムです。

長さのある毛なので、着太りして見えないように、肩幅

やバストのサイズを調整しています。

綺麗めにも、カジュアルにも色んなシーンで活躍できるアイテムです。



■フロントは樹脂スナップで開閉できるようになっています。

■ポケット付きです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ シンクファー エコファーベスト チャコール 2024A/W

未使用タグ付き