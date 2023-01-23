『パナソニック ナノケアドライヤー NA0G 22年製 ナノイー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 35分に出品され03月26日 20時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック ナノケアドライヤー中古品です。



●モーター新品に交換済み



●型番 EH-NA0G



●21年製



●動作確認済み。

温風・冷風・風力・各機能切り替え確認済みです。



●内外クリーニング済み。



一度分解した後に除菌綿にて内外除菌済みなので通常の中古品より清潔にお使いいただけると思います。

分解時に埃・毛屑・ファンに巻きついた髪を取り除きファンハウジングからファンの裏まで掃除・除菌しています。



外観は中古品につき多少の小傷や使用感はございますので、画像にてご確認下さい。





外装部品は洗浄後に汚れや手垢が付きにくいコーティングを施工したので汚れが簡単に落とせます。



購入者様の多くが女性のようなので、とにかく綺麗に掃除と除菌をして清潔な状態でお届け出来るように努力しています。



★中古品にご理解いただける方のみお願いします。

新品では無く中古品なので傷や落としきれない汚れや画像に写りきらない小傷等あるかと思いますので、気なならない方のみお願いします。

気になる方は購入しないで下さい。



付属品は本体と未使用セットノズル・元箱・説明書と完備です。



イオン種類: ナノイオン

スカルプケア有

ドライヤー能力・クラス別: 1200W以上

対応交流電圧: 100V対応

折りたたみ式: 折りたたみ可



#パナソニック

#Panasonic

マイナスイオン···マイナスイオンあり

タイプ···ヘアドライヤー

冷風···冷風あり

イオン種類: ナノイオン

スカルプケア有

ドライヤー能力・クラス別: 1200W以上

対応交流電圧: 100V対応

折りたたみ式: 折りたたみ可



タイプ···ヘアドライヤー

冷風···冷風あり

カラー···黒

マイナスイオン···マイナスイオンあり



冷風···冷風あり

タイプ···ヘアドライヤー

マイナスイオン···マイナスイオンあり

カラー···ブルー



Panasonic ナノケア ヘアードライヤー EH-NA0G



#パナソニック

#ナノケア 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし