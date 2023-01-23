『【人気】美品 Theory ノーカラー ジャケット ネイビー セオリー サイズ2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 08時 28分に出品され04月12日 08時 28分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 セオリー Theory ノーカラージャケット





表地や裏地にシワがございますが、シミや穴、傷はなく、状態は綺麗です。



コンパクトに畳んで、ゆうパケットポストにて発送いたします。







【背抜きタイプ】

シャープな衿のカッティングがTheoryらしい、ノーカラージャケット。ウエストが細くシェイプされていて、女らしいシルエットを演出。前あきの留まりがないデザインで、羽織るだけで綺麗に着ることができます。高めのウエスト位置と斜めの前裾合わせによってボトムの分量が多く見えるため、美脚に見える嬉しい効果も。美しい光沢とドレープ感、暖かみのある風合いが特長のウール素材で仕立てました。伸縮性もあり、着心地の良い高級スーツ地です。

※袖口は本切羽(本開き)の仕様です。





Fabric: TAILOR

Style: LANAI

（表）毛96% ポリウレタン4%

（背裏）キュプラ100%

（袖裏）キュプラ95% ポリウレタン5%



サイズ 2



前丈 59.0

後丈 54.0

肩幅 37.5

バスト 89.5

袖丈 62.7

袖口24.0



Color: 890 ネイビー

Price: 40,000円 (税別)













#スタイリッシュ

#上質

#ビジネス

#結婚式

#きれいめ

#カジュアル



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【人気】美品

Theory

ノーカラー

ジャケット

ネイビー

セオリー

サイズ2