『エル様専用 スナイデル M ウロコ カシミヤ ロングコート ダークブルー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 20時 12分に出品され03月07日 20時 12分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在889件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|スナイデル
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落札価格13000円
889 入札履歴
終了
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