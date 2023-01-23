『ANTEPRIMA ミニワイヤーバック &ワイヤーチャーム ほぼ新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 19分に出品され04月05日 03時 19分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANTEPRIMA

アンテプリマ



アイテム名

ANTEPRIMA アンテプリマ ミニワイヤーバック

＋ワイヤーチャーム



各、保存袋

リボン

アンテプリマショップ袋



ミニワイヤーバック ブラックに本革お花

■サイズ

縦幅：約11㎝

横幅：約14㎝

ワイヤーチャーム ゴールド

縦幅：約3.5㎝

横幅：約5㎝



※平置き実寸サイズ

※素人計測により、多少の誤差はご了承ください。





ミニハンドルバック&チャーム



銀座松屋内直営店にて購入



チャームは保存袋に入れ引き出しにて保管してました完全未使用です。

ブラックワイヤーバックも未使用ですが暫く出してた時期もあります。その後保存袋に入れ保管してました。





長期自宅保管になりますので細かいことは気にされない方でお願いします。





パーティーバッグ種類...ハンドバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANTEPRIMA

ミニワイヤーバック

&ワイヤーチャーム ほぼ新品