『KSC-SW11 KENWOOD サブウーファー サブウーハー ケンウッド【お歳暮】』はヤフオクでから04月12日 08時 54分に出品され04月12日 08時 54分に終了予定です。即決価格は7,761円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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KSCーSW11 KENWOOD

チューンナップ サブウーファー



ウーファーサイズ20x12cm

maxパワー150w

商品サイズ28cm x 19cm x 高7cm

付属品は、画像の通りです。

取扱説明書はございません。



取り外すまでは正常に作動しておりました。

リモコンイルミネーション点灯確認済み 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>カーオーディオ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケンウッド

カテゴリ 車・バイク・自転車

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カーオーディオ タグ KSC-SW11

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