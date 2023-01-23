『新品未使用 fashiru ステンカラーチェックコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 02分に出品され04月14日 20時 02分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【最終値下げ】

fashiru 2024年秋冬新作の

ステンカラーコート

発売日に即完売して現在予約となっている

ミドル丈となります

開封しましたが、新品未使用です

店舗から納品された時と同様に

畳んでの発送となります



wool mix soutien collar plaid coat



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ファシル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

fashiru

ステンカラーチェックコート