『【良品】バーバリーロンドン トレンチコート ナイロン メガノバチェック フードM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 17分に出品され03月19日 04時 17分に終了予定です。即決価格は11,232円に設定されています。現在164件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー バーバリーロンドン

トレンチコート ナイロン（ベージュ）

ベルト付き

ノバチェック

サイズM



胸元やや汚れあり。

他に目立った傷汚れなく、まだまだ長くご愛用いただけます！



フード付きのナイロントレンチコートのため、

活躍シーンが幅広いです！



重量も綿に比べ軽く、

来てきて心地よいです！



着丈 86cm

身幅 47cm

肩幅 40cm

袖丈 60 cm

(平置き実寸、素人採寸になります。)



古着、used、vintage、バッグ、ルイヴィトン、グッチ、本革、ストリート、カジュアル、アメリカン、ナイロンジャケット





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・送料込み

・「希望価格機能」への対応は致しかねますので、お値下げの希望はコメントにてお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

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