『タウンクラフト◼️60sビンテージ◼️ペニーズ・オールド・ランチ・ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 00時 10分に出品され04月09日 00時 10分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️必ずプロフィール必読です◼️



◼️タウンクラフト◼️ペニーズ◼️

◼️60sビンテージ・オールド◼️



ビンテージのタウンクラフトのオールドジャケットです。



60sビンテージのタウンクラフトのランチジャケットです。



変色汚れ、スレ傷、ありクタレ感がある品物です。

一番下のボタンが同じですが新しいボタンになっています。



汚れ、ダメージなどがありますのでダメージ系とお考えください。



◼️サイズ表示M



◼️必ず実寸重視でお願いします。



◼️肩幅50



◼️着丈74



◼️袖丈61



◼️身幅59㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: タウンクラフト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タウンクラフト◼️60sビンテージ◼️ペニーズ・オールド・ランチ・ジャケット