『brompton カスタム用 自転車 クランクセット 鏡面仕上げ 希少【2024年最新】 』はヤフオクでから04月04日 00時 41分に出品され04月04日 00時 41分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BROMPTON クランクセットです。

輝きの鏡面仕上げでブロンプトンのクラシックな雰囲気を最大限に引き出します。

大切に梱包してレターパックプラスで出荷いたします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ brompton

カスタム用 自転車 クランクセット 鏡面仕上げ 希少