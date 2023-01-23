『【美品 希少】ダンヒル ハーフコート 襟、袖、裾レザー ラムスキン ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 43分に出品され03月29日 23時 43分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



【ブランド】

dunhill(ダンヒル)



【商品】

ハーフコート ジャケット ジャンパー ブルゾン アウター

襟レザー 革 ラムスキン

コットン 綿 レーヨン



【色】

ブラック 黒



【サイズ】

S

袖丈 約60cm

肩幅 約49cm

身幅 約56cm

着丈 約58cm



【状態】

目立った傷や汚れなし

目立った傷や汚れのない美品です。気持ちよくお使いいただけます。

中古品ということをご理解ください。



【配送方法】

ビニール袋に入れて防水し、最短で即日、遅くても翌々日にはメルカリ便で発送致します。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

ストア商品

鑑定済み商品



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早めの発送を心がけておりますので、よろしくお願いします‼︎



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#コジマの服 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品 希少】ダンヒル ハーフコート 襟、袖、裾レザー ラムスキン ジャケット