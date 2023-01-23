『エディフィス別注 ENCOMING 24AW ステンカラーコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 28分に出品され03月05日 12時 28分に終了予定です。即決価格は87,400円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《ENCOMING × EDIFICE》



ENCOMING(インカミング) 別注 Back Pleated Coat



2024年の別注商品

20着のみの限定生産コートです。



エディフィス店頭で購入しました。

インカミングのコートで新作。



他のコートと迷ってる為、着るタイミングにて取り下げます。



このタイミングで出てくることはないと思います。



●サイズ：M

肩幅 -（ラグランスリーブのため）

身幅 約62.5cm

着丈 約122.5cm

袖丈 約83.5cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●カラー

キャメル



●素材：

表地:ウール 100%

裏地:キュプラ 100%



●状態：

新品未使用



※最近のメルカリトラブルニュースもございます。

返品や交換はお断りします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: インカミング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ エディフィス別注

ENCOMING

24AW

ステンカラーコート