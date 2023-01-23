『Han Kjobenhavn コート ダークグリーン レザー 革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 48分に出品され03月21日 17時 48分に終了予定です。即決価格は17,020円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Han Kjobenhavn ハンコペンハーゲン コート アウター レザー ダークグリーン レディース メンズ Mサイズ



完売品

サイトで10万以上の金額で販売されていました。



■アウターサイズ

M

バスト 約92-93cm

ウエスト 約76cm



カラー···ダークグリーン

柄・デザイン···無地

素材···フェイクレザー

季節感···冬



試着のみで、その後保管していました。

素人保管なので多少畳みシワがあります。

ご了承ください。

ご検討頂けますと幸いです。



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