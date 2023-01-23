『ダルチザン STUDIO DARTISAN ジャケット ベトジャン サイズ４０【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 04時 17分に出品され04月06日 04時 17分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ダルチザン STUDIO DARTISAN ジャケット

ベトジャン 4543



【特徴】

1960年代にベトナム戦争へ赴いたアメリカ兵達のリクエストから誕生した【ベトジャン】。

戦争が終わって無事に祖国に帰還する際の記念品として使用したパラシュートや寝袋などをジャケットとして仕立て直してもらった事がきっかけと言われています。

今回はヴィンテージで有名なパラシュート降下の絵柄をモチーフに、ダルチザンならではのユーモアを加えたデザインで仕上げました。

デニムのパラシュートに吊るされている、マスコットのインディーを刺繍で表現しました。

裏地はすべりの良い綿キュプラを使用しています。



【カラー】

ブラック



【素材】

表地：綿100％

裏地：綿55％ キュプラ：45％



サイズ着丈肩幅身幅袖丈

36 58.043.052.061.0

38 60.045.054.062.0

40 62.047.056.064.0

42 64.049.059.065.0

44 66.051.062.066.0 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ダルチザン

STUDIO

DARTISAN

ジャケット

ベトジャン

サイズ４０