『Air Pods Pro エアーポッズプロ 第一世代【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 20分に出品され03月11日 07時 20分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアーポッズプロの第一世代です。

イヤホンのサイズはSです。



本体の底に傷ありますので確認ください。

イヤホン上部にとても小さいですが、傷があります。

箱無し、イヤホンの他のサイズはありません。



model number A2084

動作確認済みとなります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり