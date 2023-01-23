『【整備済】 CITIZEN シチズン アナデジテンプ ビンテージ レトロ 53【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 15分に出品され03月25日 14時 15分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■1980年代に登場した、レトロフューチャー、個性的なデザインが現在でも大人気のモデル。

温度を測るセンサー機能付き。

ユニセックスです。

パートナーと一緒に使うシェアウオッチとしてもおすすめです。



コンディション

・風防 傷、ヒビ、欠け、汚れナシ

・文字盤 汚れ・傷ナシ

・針 汚れ、腐食ナシ

・ケース 汚れ・傷ナシ

・ベルト、尾錠 汚れ・傷ナシ



■商品説明

・メーカー シチズン

・製品名 アナデジテンプ ANA-DIGI TEMP

・駆動方式 クオーツ

・文字盤色 ブラック

・ケースサイズ：横 32.5mm ／ 縦 40.6mm

・腕回り 最大約20.5㎝



状態

時計職人により点検整備されていますので快調に動いています。



２４時間の動作確認済み。



《状態》

時計職人により整備、調整済みで動作良好で

コンディション抜群な状態の腕時計です



※日差は姿勢差や使用環境による差もありますので±5分程度は許容範囲とお考えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【整備済】

CITIZEN

シチズン

アナデジテンプ

ビンテージ

レトロ

53