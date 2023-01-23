『Supreme ナイロンジャケット Umbro【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 18時 12分に出品され03月14日 18時 12分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このナイロンジャケットは、Supremeのロゴが大きくプリントされており、シンプルながらも目を引くデザインです。



着丈 64cm 身幅 63cm 袖丈付け根から 76.5cm



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐久性と軽量感を兼ね備えています。アウトドアやカジュアルなシーンに最適です。



【機能性】

フード付きで、風や雨から保護します。スリーブのストライプデザインがアクセントとなり、個性的なスタイルを演出します。



- ブランド: Supreme

- 素材: ナイロン

- 色: ネイビー

- ロゴ: Umbro

- デザイン: フード付き

- 特長: スリーブにストライプデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

ナイロンジャケット

Umbro