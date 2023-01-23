『【タグ付き】KAPTAIN SUNSHINE Knit Polo Shirt【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 16時 19分に出品され04月30日 16時 19分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KAPTAIN SUNSHINEキャプテンサンシャイン のPolocollar Knit Shirt ポロカラーニットシャツです。



カラーはイエロー（黄色）でサイズは36になります。



タグ付きの商品です。



ほとんど着用していない美品になります。



上質な素材を使用し上品なニットに編みたてた大人なポロシャツ。



素材は上質な極細番手のインド綿を強撚糸に仕上げ、18GGハイゲージ編み機でピケ(鹿の子)に編みたてたハイツイスト・ハイゲージニット。



トロンとした柔らかさがありながら表面はドライタッチ。



肌離れも良く清涼感があり、真夏にも心地よく着ることができます。



シルエットは身幅、肩幅にゆとりを持たせたリラックスフィット。



スポーツウェアとしてのポロシャツとは一味違う、『大人の街着』としてのポロシャツです。



色違いのブルーも同時出品中です。



肩幅48

身幅52

袖丈24

着丈64（襟下） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【タグ付き】KAPTAIN

SUNSHINE

Knit

Polo

Shirt