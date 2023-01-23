『ロンシャン(Longchamp)レザー トートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 53分に出品され03月16日 18時 53分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このトートバッグは、鮮やかなターコイズカラーが特徴で、どんなコーディネートにも映えるアイテムです。

W330 H220 D80



【素材】

高品質なレザーを使用しており、耐久性がありながらも柔らかな手触りが魅力です。



【機能性】

広めの収納スペースを備えており、日常使いに最適です。



- 色: ターコイズ

- 素材: レザー

- スタイル: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。

ショルダーの紐はありません





素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン(Longchamp)レザー

トートバッグ