『Louis Vuitton モノグラム バッグ 中型【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月02日 23時 43分に出品され03月02日 23時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

ルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラムパターンが施されたバッグは、どんなスタイルにもマッチし、特別な場面でも日常使いでも活躍します。



【実用性とスタイルの両立】

中型サイズで、必要なアイテムをしっかり収納できるため、使い勝手も抜群です。内側はダークブラウンで、汚れが目立ちにくい設計です。



【耐久性のある素材】

キャンバス素材を使用しており、軽量でありながら耐久性も兼ね備えています。長く愛用できるアイテムです。



- ブランド: Louis Vuitton

- デザイン: モノグラムパターン

- 素材: キャンバス

- ハンドルの色: ブラウン

- サイズ: 中型

- 内側の色: ダークブラウン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

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中型