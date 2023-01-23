『極美品 VASIC ヴァジック レザー 本革 ショルダーバッグ バッグ 鞄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 05分に出品され03月27日 06時 05分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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管理番号：2024/1003/17867



ブランド：ヴァジック



SIZE：cm（W×H×D）画像参照



内部様式：ー



商品説明：微細な小傷やシワなど御座いますが未使用に近く非常に綺麗なお品物でございます



カジュアル

斜めがけ



状態ランク：S



COLOR /素材：ー



付属品：画像に写る物が全てです（撮影用の台などの付属品は除く）



参考価格：ー





状態ランク表



自宅保管品になりますので神経質な方の入札はお控え下さい。



～商品状態ランク説明～



N：新品・未開封の商品

S：未使用だが開封済みの商品・未使用に近い状態

A：美品・使用回数が少なく、全体的に良い状態。

AB：中古品AB・多少の使用感はありますが、比較的良好な状態の中古品

B：中古品B・少々汚れ等の使用感はありますが、まだまだお使いいただける中古品

C：中古品C・使用感、汚れ等が目立つ中古品



※なるべく、商品状態に関しましてはきちんと記載や説明をしていますが、携帯の画質では全ての状態を事細かくお伝えする事は出来ないので、神経質な方はご遠慮下さい。

また、大なり小なり中古品ですので、事細かに状態を気にされる方もご遠慮下さい。



商品、注文や落札から３日後経過した時点で決済のない場合はお取引きキャンセルをさせて頂きます。



お品物は全て直営店や、大手ブランドSHOP、オークションにて購入している正規品になり、当方もブランド業を長く生業とし真贋したお品物のみ出品しておりますのでご安心下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴァジック

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

VASIC

ヴァジック

レザー

本革

ショルダーバッグ

バッグ

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