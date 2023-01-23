『[2枚収納用CDケース] 2枚セット 透明トレイ 厚10mm（未使用）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 36分に出品され03月23日 04時 36分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 [出品物]

CD ２枚収納用 ジュエルケース（未使用）の２枚セットです



[仕様]

・CD２枚収納用

・クリア（透明）トレイ

・厚さ 10mm



[特記事項]

・未使用ですが中古品扱いゆえ極美品をお求めの場合は

入札をお控えください



[備考]

即買いOKです



特記事項に記していないこと（付属物、状態など）で気になる点は

必ず購入前にご質問で確認してください 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>その他 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

その他 タグ [2枚収納用CDケース]

2枚セット

透明トレイ

厚10mm（未使用）