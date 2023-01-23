『『ANNTIAN』アンティアン (S) マルチカラー セーター Uネック 長袖【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 03時 43分に出品され04月10日 03時 43分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iD. 4-9-b0096/123*-





○商品説明

クルーネック レギュラー丈 ゆったりサイズ ユニセックス



○サイズ

サイズ S

着丈 69cm

肩幅 66cm

身幅 67cm

袖丈 52cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立った傷や汚れなし



○カラー

マルチカラー



★★★まとめ買い割引き★★★

まとめて商品を買っていただければまとめ買い

価格としてお値引きもさせていただきますので

コメントよりご相談下さいませ(^^)







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取引に関する注意事項

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■当店で取り扱いのある商品に関しては正規品・本物を扱っております。

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■購入後のクレーム対応しかねますので状態や価格など

しっかりとご理解した上でのご購入をお願い致します。



■保管上、または梱包でのシワはご容赦下さい。



■確認は人間がおこなってる為

汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。

また特に状態に敏感な方のご購入はお控え下さい。



■商品のデザイン状態には主観を伴い

表現及び受け止め方に個人差がございます。







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※返品について

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■記載ミスによる返品は商品到着後3日以内にご連絡下さい。

(お客様都合による返品は対応出来ない事もございます)



＊上記内容全てに同意の上、ご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アンティアン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 『ANNTIAN』アンティアン

(S)

マルチカラー

セーター

Uネック

長袖