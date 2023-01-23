『Hermes エルメス ケリームーブ エトゥープ B刻印 未使用品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 21時 56分に出品され03月22日 21時 56分に終了予定です。即決価格は880,000円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シンプルでありながらエレガントなデザインで

どのスタイルにも合わせやすく幅広く活躍するお品物です。

ポケットや付属のミニポーチもあり機能性も優れています。



ブランド：エルメス

カラー：エトゥープ

サイズ：バッグ（大） 横幅約19.5cm 高さ約11.5cm 奥行約5.5cm

ミニポーチ 横幅約7.5cm 高さ約6.0cm 奥行約2.5cm

ストラップ（先端で計測）約137.0cm

※若干の誤差はご了承ください。





付属品：箱、袋、ショルダー

状態：B刻印

外側 フチ-角：

ハンドル・ストラップ：

金具：保護シール付き ゴールド

ベルト部分コバ割れ：

内側：

ポケット：

ショルダー：保存のクセ

※メンテナンスはしておりません



★当店でお買い上げいただいたお客様にはアフターケアのサービスも行っております。ご購入の商品と同封してご案内させていただきます。

・当商品は正規品です。

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used品の性質上、様々な保管臭があり匂いに個人差がありますので、匂いに関するクレームはお受けできません。

・十分に写真や記載事項をご確認の上、ご入札ください。

・領収書の発行・同梱は行っておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

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