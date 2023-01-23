『ELECOM マウス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 03分に出品され03月31日 01時 03分に終了予定です。即決価格は3,900,000円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 接続形式···有線USB

動作確認済みです。



7年前の購入商品です。使用感はありますが、目立つキズ等なく状態は良いです。

簡易消毒にてお渡しになります。

自宅保管のほどご理解くださる方ご購入お願いします。ご質問等ありましたらご連絡下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エレコム