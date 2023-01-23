『SONY WF-1000XM5【動作確認済み】ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 08時 27分に出品され03月10日 08時 27分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 WF-1000XM5

ブラック



動作確認済みで問題なく使用できます。





値下げ交渉不可です。









あくまで中古品ですのでノンクレーム・ノンリターンでお願い致します。





シリーズ...WFシリーズ

ソニー モデル名...WF-1000XM5

その他特徴...ノイズキャンセリング



その他特徴···ノイズキャンセリング



ソニー モデル名···WF-1000XM5 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー