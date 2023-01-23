『Apple AirPods Pro2【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 15時 32分に出品され03月11日 15時 32分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple製 Air Pods Pro2



AppleStoreで購入したもので数回程度しか使わなかった物です。付属品揃っています。



【高音質】

AppleのAirPodsは、クリアで豊かな音質を提供し、音楽や通話を高品質で楽しむことができます。



【便利なワイヤレス】

Bluetooth接続により、ケーブルなしで自由に動き回ることができ、快適なリスニング体験を実現します。



【長時間バッテリー】

充電ケースを使用することで、長時間の使用が可能で、外出先でも安心して使えます。



- ブランド: Apple

- モデル名: AirPods Pro2

- 付属品: 充電ケース、充電ケーブル

- 色: ホワイト 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし