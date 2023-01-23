『60s US ARMY ベイカーパンツ 初期型 サイドアジャスター付 OG107【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 41分に出品され03月03日 12時 41分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代中頃のベイカーパンツです。



サイドアジャスター付

尿素平ボタン

ボタンフライ

ダブルステッチ



など探されてる方の多いディテールの年代ではないでしょうか。



状態も比較的良く、ウエストレングスともにゴールデンサイズです。



タグは切り取られており分かりませんがおそらくM.LあたりでW32〜34、L30くらいです。



ウエスト42(アジャスターを留めた状態で39)

股下70

股上35

総丈102

わたり36

裾幅24.5



気になる事があればコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 60s

US

ARMY

ベイカーパンツ

初期型

サイドアジャスター付

OG107