『ちいかわ クレープくじ ハチワレ C賞 マスコット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 16時 01分に出品され03月15日 16時 01分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用タグ付き。

一度も袋から出していません。



・ちいかわ クレープくじ C賞 クレープになっちゃった！！マスコット ハチワレ





過去にちいかわくじで引いたものになります。



アイテム種別···ぬいぐるみ









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ちいかわくじ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用