『OSOI ショルダーバッグ クリーム色【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 13時 48分に出品され03月13日 13時 48分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このショルダーバッグは、シンプルで洗練されたクリーム色のデザインが特徴です。どんなコーディネートにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性がありながらも軽量で、持ち運びが楽です。長時間の使用でも快適さを保ちます。



【調整可能なストラップ】

ストラップは調整可能で、自分のスタイルに合わせて長さを変更できます。肩掛けでも斜め掛けでも使える便利なデザインです。



- 色: クリーム色

- 素材: 合成皮革

- ストラップの長さ: 調整可能

- ブランド名: OSOI



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ OSOI

ショルダーバッグ

クリーム色