『90sアベイシングエイプ スウェットパーカー チャンピオンリバースウィーブタイプ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 11時 27分に出品され03月21日 11時 27分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90sアベイシングエイプスウェットパーカーです。表記サイズはMでカラーはブラック×レッド×ホワイトです。チャンピオンリバースウィーブタイプの商品です。2段ラバープリントが入っています。





各種状態は、フード首元内側に色落ちがあります。それ以外は目立つシミ・破れ等のダメージはありません。画像にて確認して下さい。





各種サイズ

肩幅 50cm

身幅 56cm

着丈 67cm

袖丈 66cm





こちらの商品を着用してアウターはリーバイス506xx・507xx・70505・Leeストームライダー・220等のヴィンテージデニムジャケットやスタータースタジャンやブラウンズビーチジャケットやパタゴニア・ダスパーカー・パフジャケットやヴィンテージスウェット・チャンピオンリバースウィーブ・チャンピオンtシャツ・ヴィンテージtシャツ等、パンツはリーバイス501xx・501zxx等のヴィンテージデニムやリーバイス518・519・800等、足元はコンバースオールスター・ワンスター・ジェブロンスターやバンズエラ・チャッカやレッドウイング等との相性が良いと思います。





追加画像等も対応します。商品説明とプロフィールを確認してからコメント下さい。





複数購入を検討して頂ける場合は、価格交渉に応じます。





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上記に記載している商品関係を出品しています。





ご検討、宜しくお願い致します。







カラー...ブラック



柄・デザイン...プリント(ロゴなど)



タイプ...プルオーバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90sアベイシングエイプ スウェットパーカー チャンピオンリバースウィーブタイプ