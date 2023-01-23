『ルイヴィトン エピ キーポル45 ボストンバッグ 旅行バッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 09分に出品され03月29日 22時 09分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン

エピ キーポル45

ボストンバッグ トラベルバッグ

旅行バッグ



カラーキャメル系 ベージュ



幅約47

高さ27

奥行き22



正規店購入品です。

目立つダメージはありません。

角の擦れや、金属部分の剥がれが一部ございますので、画像をご確認下さい。

付属品 南京錠の鍵はありません。



中古品となりますので、

ご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。



お値引きはしておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン



エピ キーポル45

ボストンバッグ

旅行バッグ