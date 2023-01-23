『バーバリーブラックレーベル MAー1 裏地ノバチェック サイズM 黒【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 15時 18分に出品され04月13日 15時 18分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在42件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：バーバリーブラックレーベル



アイテム：MAー1 フライトジャケット



仕様：

裏地は総ノバチェック



ボタンに「BLACKLABEL」の刻印入り



金具の欠品無し

ボタンループや装飾の合皮に劣化無し



フードあり

フードにリアルファー付き

タヌキファー

フード及びファーの脱着可能



袖口の汚れや毛玉などの使用感はあまり感じません



クリーニング済み



カラー：黒 ブラック



サイズ：M

平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。



肩幅 44cm

袖丈 61cm

身幅 51cm

着丈 64cm



【汚れやキズ等特記事項】

襟周りの裏地（チェック）部分に若干の変色があります。



【お願い】

着画に関しては掲載は致しませんのでご了承ください。



出品に際し細かくチェックをしてはおりますが見落としをする場合があります。あくまで中古品であることをご了承の上検討をいただければと思います(*ω*)

神経質な方はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



実際のお品に一番近い状態で画像を調整しておりますがお使いのモニターや携帯によって多少色味に差がある場合もありますのでご了承ください。

また畳んだ状態で発送させていただきます。たたみジワに関してはご了承ください。



防水対策をしたうえでコンパクト発送をさせていただきます。

カラー···ブラック

人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーブラックレーベル MAー1

裏地ノバチェック サイズM

黒