『新品❤︎Herlipto❤︎Silky White Tweed Jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 44分に出品され03月22日 07時 44分に終了予定です。即決価格は13,182円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/02発売のツィードジャケットです。

Herme orderで購入しました。



とっても可愛いのですが、着用機会がないのでお譲りします。



素材···ツイード



カラー···ホワイト



柄・デザイン···無地



季節感···春



季節感···春,夏



季節感···春,秋,夏 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ハーリップトゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品❤︎Herlipto❤︎Silky

White

Tweed

Jacket