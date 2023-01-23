『Supreme nyc Crewneck Black size:M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 17分に出品され04月02日 07時 17分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NYC Crewneck

COLOR/STYLE：Black

SIZE M



Supreme Fall/Winter 2023



丈67肩幅59袖58身幅64(参考目安)



公式オンラインで購入しました

着用回数は3回くらいであまり着ていません

特に目立った傷汚れは見当たりません



保管してあったタグもお付けします



返品交換は受け付けておりません、あくまでも中古品なので神経質な方は購入お控えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

nyc

Crewneck

Black

size:M