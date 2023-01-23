『BURBERRY バーバリー 巾着 バケツ ショルダー バッグ ノバチェック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 07時 33分に出品され03月08日 07時 33分に終了予定です。即決価格は10,914円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#IHARA





～【即購入OK】の商品です～



説明をご一読いただき、



ご購入お願いいたします





専用ページはメルカリ規約上基本的にお作りしておりません。



写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。





○サイズ





タテ33cm



ヨコ27cm



マチ16cm



ショルダー〜120cm





○古物商免許を取得しており全ての出品物は真贋済み正規品です。



某有名リサイルショップ、AACD、鑑定済み古物市場等で購入した正規品になります。万が一偽物の場合は全額返金させていただきますので安心してご購入くださいませ。



○状態





【S】目立つ傷・汚れが無く美品



【A】多少の傷・汚れがあるが程度良好の美品



【B】多少の使用感があるがそこそこきれいな品



【BC】一般的な使用感のある品



【C】傷・汚れがあり使用感を感じる品



【D】とても使用感を感じる品





【B】



USED品にて細かい傷、汚れがございます。

画像3枚目、色スレございます。

軽微な角スレございます。

バッグ内ヴィンテージ特有の粉吹きが出ておりましたので専門業者に委託し除去、クリーニング済みです。

多少の使用感はございますが状態良くまだまだ綺麗にお使いいただけます。



画像を良く確認の上、ご購入くださいませ。





※あくまでもUSED品ということをご理解の上ご購入をお願い致します。

些細な事でも気になる事はコメントからご質問くださいませ。



※なるべく見落としが無いようにしておりますが、商品説明に記載のない小さなダメージなどの見落としがある事もございますのでご考慮下さい。



※付属品等、写真に掲載されてる箱やカード等は記載がない場合は付属しません。



※他サイトにも出品している為、告知無しに削除する場合がございます。





○カラー

ノバチェック

シャドーホース

ベージュ





○配送



緩衝材等、輸送専用袋に入れての簡易包装にて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BURBERRY

バーバリー

巾着

バケツ

ショルダー

バッグ

ノバチェック