『UNFILOアンフィーロ【洗える】 2WAYステンカラーコート グレージュL新品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 04時 36分に出品され03月18日 04時 36分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年購入し試着のみのお品です。

似たようなお品が増え、着用する機会がない為

着てくださる方にお譲り致します。





公式サイトより



ややAラインシルエットが女性らしさをプラス



■商品説明

オーセンティックな形をベースに、裾にかけてさりげなく広がるAラインシルエットで女性らしさをプラスしたステンカラーコート。

ゆったりとした腕回りと袖口のタックで前開きはドットにして着脱もイージーに。

ゴールドがさりげなくスタイリングを華やかに演出します。

軽やかな着心地ながら高密度に織られた素材で風を通しにくい春にぴったりのコートです。

衿を立ててタブを留めたクラシカルに着こなしたり、釦を開けて着流すように多織ったりと着こなし次第で違った雰囲気でお召いただけます。



■機能

洗える



UNFILOアンフィーロ



サイズ Ｌ

色 グレージュ

定価 16,990円



サイズは画像８枚目を

ご覧ください。



クローゼット整理の為

お洋服やバック、雑貨等々出品中です。

宜しければご覧ください。



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23区

アンフィーロ

UNFILO

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNFILOアンフィーロ【洗える】

2WAYステンカラーコート

グレージュL新品