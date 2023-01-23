『YEEZY Foam Runner Mx Sand Grey 27.5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 11時 18分に出品され03月11日 11時 18分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas YEEZY Foam Runner "Mx Sand Grey"



サイズ27.5

新品未使用

アディダスオンライン当選



元々足数が少なく、かなりレアです



#adidas #yeezy #フォームランナー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: イージー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ YEEZY

Foam

Runner

Mx

Sand

Grey

27.5