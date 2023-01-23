『TENDERLOIN FLANNEL CHECK SHT チェックシャツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 10時 31分に出品され03月04日 10時 31分に終了予定です。即決価格は17,250円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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主観で美品だと思いますが、中古品の為、神経質な方は購入お控え下さい。



TENDERLOIN FLANNEL CHECK SHT テンダーロイン フランネル チェックシャツ



■カラー

GRAY



■サイズ

S 着丈 68cm（襟含まず）身幅 60cm 肩幅 60cm 袖丈 53cm

（素人平置き計測）



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ TENDERLOIN

FLANNEL

CHECK

SHT

チェックシャツ