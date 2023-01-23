『牛革 ポシェットショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 05時 28分に出品され03月09日 05時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 目立つような大きな傷はないと思いますが、

小さな見落としがあるかもしれません。



サイズ感は写真を参考にしてください。

牛革の硬さは残っています。



留め具が珍しいタイプで可愛いです。

気になる点があればコメントでお知らせください。



5年ほど前に定価12,000円くらいで購入しました。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 牛革 ポシェットショルダーバッグ