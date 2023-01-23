『Stussy スウェット パーカー 2点セット 新品未使用 M L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 06時 05分に出品され03月08日 06時 05分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Stüssyは、ストリートファッションのアイコンとして知られ、ユニークなデザインと高品質な素材を使用しています。



【デザイン】

両方のアイテムは黒を基調とし、フロントにはロゴ、バックには印象的なグラフィックが施されています。トレーナーはクルーネック、パーカーはフード付きで、カジュアルなスタイルに最適です。



【着心地】

柔らかい素材で作られており、快適な着心地を提供します。日常使いやリラックスしたい時にぴったりです。



- ブランド: Stüssy

- 色: 黒

- タイプ: トレーナー L

- ブランド: Stüssy

- 色: 黒

- タイプ: パーカー M



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

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パーカー

2点セット

新品未使用

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