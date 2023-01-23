『【美品】COLE HAAN 黒 ゴートゥースモールトート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 05分に出品され03月16日 14時 05分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

COLE HAAN 黒 レザートートバッグ



■商品説明

プランド：COLE HAAN

商品名：レザーハンドバッグ

カラー：黒

サイズ：縦23cm✕横34cm✕マチ12cm

状態：ほぼ新品状態でまだまだお使いいただけます



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#コールハーン #COLE HAAN #美品 #バッグ #レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コールハーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】COLE

HAAN

黒

ゴートゥースモールトート