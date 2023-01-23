『EMMETIE エンメティ JURI ユリ 限定 レザー 48 ネイビー 新品【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 06分に出品され03月26日 20時 06分に終了予定です。即決価格は56,144円に設定されています。現在3件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブルー



レザー素材···牛革-



ご覧いただきありがとうございます。



定価¥159500→¥127600(20%OFF)

※即購入OK



48サイズ

サイズ(cm)

身丈61 肩幅43 胸周り102 袖丈63



正規代理店インテレプレ

新品未使用タグ付きです。



人気商品の人気サイズですので、探されていた方は是非ご検討ください。





【ディテール－】

・モデルNO / JURI SP CALF SKIN

・シングルライダースJK

・限定スペシャルレザー

・フロントダブルZIP仕様

・裏地付き

・脇ポケット箱 ＋ ZIP仕様

・オールシーズンモデル



【商品説明】

今や「 EMMETI / エンメティ 」を代表する人気モデルとなった「 JURI / ユリ 」シングルライダースです。

今回は通常の「 JURI 」とは違う超限定レザーを使用しております。

ブランド名は内緒なのですが某有名メゾンブランドが使用予定だったレザーが数量限定で「 EMMETI 」ブランドとして出せることとなった特別な１着です。

とろけるような柔らかさ、手に吸い付くしっとりした風合い、ほんのりツヤのある上品な質感、どれを取っても非常に高価なレザーだと分かります。

本来使われるメゾンブランドだと数倍の価格で展開されるスペシャルなレザーです。

手にしてもらえばその違いは歴然。こんなに差があるのか、と驚かれると思います。



1975年にフィレンツェ近郊の町ヴィンチで、毛皮を使ったファーコートとファージャケットの工房として創業した「 EMMETI / エンメティ 」。

初代ヌンツィオは、二人の子供達マッシモのM ( 伊語のエンメ ) とティーナのT ( 伊語のティ ) をとり、社名「 EMMETI 」としました。

「 EMMETI 」のコンセプトは、「 エレガンテ スポルティーヴォ 」。スポーティーでありながらエレガンスを忘れないスタイルです。

レザーとファー、レザーとナイロンなどの異素材を巧みに組み合わせることによって程よいラグジュアリー感を演出。

また素材使いのみならず、人間の体躯を熟知したタイト過ぎないスリムフィッティングも特徴的です

肩幅···43cm

身幅···51cm

袖丈···63cm

着丈···61cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETIE

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