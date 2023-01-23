『MARE SINACOVA ネイビー ジャケット LL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 21時 35分に出品され03月20日 21時 35分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在538件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

ネイビーのポリエステル素材で作られたジャケットは、シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。



【機能性】

100%ポリエステルの素材は軽量で耐久性があり、日常使いに最適です。ボタン付きのフロントと、スナップボタンのデザインが特徴です。



【ブランド】

MARE SINACOVAのロゴが刺繍されており、ブランドの品質とスタイルを強調しています。



- 色: ネイビー

- 素材: ポリエステル100%

- ブランド名: MARE SINACOVA

- 型番: 23113030

- サイズ: LL

- 価格: 49,500円



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シナコバ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MARE

SINACOVA

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ジャケット

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