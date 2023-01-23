『AirPodsMax ジャンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 28分に出品され03月31日 15時 28分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 即購入禁止



AirPodsMax lightningモデル A2096

購入時期、2023年9月頃



最近、接続が不安定という名目のジャンクで購入しましたが、Bluetoothが一切使えず萎えたので出品します



現在はアップルストアの方で修理に出してます

あんまり修理費用が高くなる場合は売ります



一応、トラッキング機能やバッテリーは生きてるみたいです(２３枚目参照)

接続以外は外装に使用感があるだけなので、治す知識のある方にはいい商品かもしれません



付属品〜

・本体(付属品完備） 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アップル