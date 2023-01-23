『AirPodsMax ジャンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 15時 28分に出品され03月31日 15時 28分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|アップル
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落札価格11000円
706 入札履歴
終了
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