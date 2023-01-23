『草刈り機 充電式 草刈機 電動草刈り機 マキタ18vバッテリー互換/10インチ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 22時 22分に出品され03月28日 22時 22分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: ICEHAIL

電源: バッテリー式

色: 10インチです

商品の重量: 2.5 キログラム

商品の寸法: 100L x 20W cm

組み立て式: はい

日本語説明書のトップページのqrコードをスキャンするとインストール働画を見ることができます。



商品は画像通りに揃えてます

機械稼働問題ありません

ご安心購入していただければと思います 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>芝刈り機 商品の状態: 未使用に近い