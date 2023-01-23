『US規格 ノースフェイス ダウン ベスト 550フィル メンズＬ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 14時 23分に出品され04月29日 14時 23分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHOP紹介 ノースフェイス商品多数出品中です！！

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#R1108A古着



◯ 極美品 大人気 ノースフェイス

ダウン ベスト ジャケット



550フィルパワーの高品質グースダウン仕様！



軽くてとても暖かいです！



◯ size: メンズL（USサイズの為XL相当）

着丈71

身幅61

肩幅49





◯ 色 : グレー✕ネイビー





◯ 状態:

目立った汚れ、傷、ヨレ、ないです(*^_^*)

まだまだ着れます★

あくまで古着なので、神経質な方はご遠慮ください。



クリーニング済みです。



※概算の寸法である為、多少の誤差はご容赦下さい。







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◆注意事項 ・メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。 ・メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。 ・出品時に確認しておりますが、細かい傷や汚れを見落としている場合もございますのでご了承をお願いします。 ※いいねを押していただくよりも、コメントにてお気軽にご相談ください。



933 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US規格 ノースフェイス ダウン ベスト 550フィル メンズＬ