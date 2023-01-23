『THE NORTH FACE バルトロダウン レディースL ピンク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 13時 41分に出品され04月08日 13時 41分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から商品を閲覧頂き、ありがとうございます。



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◆商品名



THE NORTH FACE バルトロダウンレディースL



◆ポイント

ピンク×パープルの可愛い色合わせになります。

800シリーズでとても暖かいです。

少し前側にシワが出来てます。画像にてご確認ください。

それ以外は綺麗な状態です。



◆カラー

ピンク×パープル







◆コンディションA

シワがありますが、とても綺麗な状態です。

シワは画像にてご確認ください。



【S】ほぼ新品。美USEDの新品

【A】若干の使用感があるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能



◆サイズレディースL







肩幅···38cm

身幅···48cm

着丈···63cm



※素人採寸になります。





古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！

ご購入はお早めにどうぞ！



送料無料、即購入OKです！



最後まで閲覧頂きありがとうございました。

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管理番号Ｅ-0034



カラー···ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

バルトロダウン

レディースL

ピンク