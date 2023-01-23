『34 DANTON インナーダウン コート ロング Vネック グレー 軽量【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 17時 53分に出品され04月29日 17時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DANTON ダントン

薄手Vカラーダウンコート



サイズ 34

・肩幅：37㎝前後

・脇下身幅：45-46㎝前後

・総丈 :80㎝前後

・袖丈 : 53cm前後



※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。大体の目安としてご参考程度にお願い致します。



腰周りまでしっかり防寒出来るミドル～ロング丈のダウンです。

カラーはおしゃれなグレーです^^



秋口の肌寒い時期から、真冬のインナーダウンとして長くご着用頂けます。



袖口、裾のパイピングも目立つ毛玉など見当たらず綺麗です。

フロント部分に線キズがあります。

画像17枚目です。

着ている時はほとんど目立たないかと思いますが感じ方には個人差があるかと思いますので少しでも気になる方はご遠慮下さい。



着古したような使用感は感じられず全体的に綺麗な状態かと思いますが汚れの見落としの可能性や自宅保管の中古品にご理解頂ける方にご購入お願い致します。

梱包の際のシワなどご容赦ください。



お値下げ不可です＜(_ _)＞



即購入OKです。



ヤマト、 郵便局、発送方法にこだわりの無い方のご購入をお待ちしております。

ゆうゆうメルカリ便から、らくらくメルカリ便など梱包やその時の状況によりお知らせせずに発送方法を変更する事がありますのでご容赦いただける方お願い致します。



いつ頃購入した物ですか？

何回着用しましたか？

どこで購入したものですか？等は、正確に覚えていないものが殆どですのでその様な質問にはお答え出来かねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 34

DANTON

インナーダウン

コート

ロング

Vネック

グレー

軽量