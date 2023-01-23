『Adolphe Lafont タイロッケンコート フランス製サイズ2 コットン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 09分に出品され03月24日 22時 09分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Adolphe Lafont アドルフ ラフォン

タイロッケンコート ヴィンテージ



カラーブルー 青

製造国フランス France



サイズ2 M相当

身幅 約53.5cm

裄丈 約86cm

着丈 約105cm



#ゆんshopメンズ



#ゆんshopレディース



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Adolphe

Lafont

タイロッケンコート フランス製サイズ2

コットン